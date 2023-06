Eerste editie jongerenfestival 0315 Jam: ‘Jongeren zijn in hun schulp gekropen’

Bekveld vreest toekomst schoolge­bouw: ‘We zijn bang dat het verpaupert’

De school móet behouden blijven voor Bekveld. Het is de enige ontmoetingsplek en belangrijk voor de leefbaarheid in de buurtschap. Dat bepleit de buurtvereniging die zich hiervoor sterk maakt, nu de basisschool aan zijn laatste weken bezig is en sluit aan het einde van dit schooljaar.