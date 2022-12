Extreme drukte bij tankstations in Velp, Silvolde en Doetinchem door kortingsactie: ‘Wat een zooitje’

Ziekenhui­zen SKB en Slingeland blij dat spoedzorg bij streekzie­ken­huis blijft na motie in Tweede Kamer

De Achterhoekse ziekenhuizen reageren opgetogen op de aangenomen motie van de Tweede Kamer over het behoud van de Spoedeisende Hulp bij streekziekenhuizen. ,,We zijn hier erg blij mee”, zegt een woordvoerder van het SKB in Winterswijk.

7:01