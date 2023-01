Fietser met traumahelikopter naar ziekenhuis gebracht, na aanrijding in Ulft

In de race voor de mooiste poes bij Kattenshow Felikat in Ulft: 'Het wit van deze was net iets mooier'

ULFT - Op een toilettafel vol flesjes, borsteltjes en poeders staat een rijzige kat met halflang haar in alle rust de plichtplegingen van het baasje te ondergaan. In sporthal IJsselweide in Ulft wordt het dier klaargestoomd om voor een keurmeester te verschijnen. Het is voor het eerst dat kattenorganisatie Felikat een keuring en kattenshow in het oosten van het land houdt.

15 januari