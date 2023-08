Man aangehou­den in Doetinchem na mogelijke mishande­ling van hond

De politie heeft woensdagavond aan de Zuivelweg in Doetinchem een hond afgezonderd van zijn baasje. Volgens buurtbewoners is de hond door hem mishandeld. De politie onderzoekt wat de man precies gedaan heeft, terwijl de hond is overgeplaatst naar een noodkennel.