Met Video Grensgan­gers opgelet: Rijnbrug tussen Emmerik en Kleef wéér een heel weekend dicht

De Rijnbrug tussen de Duitse grensplaatsen Emmerik en Kleef is komend weekend dicht voor auto’s en vrachtwagens. Het is – als het goed is – na ruim vier jaar voorlopig voor het laatst dat de veelgebruikte verkeersader dicht moet.