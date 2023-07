Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oude IJsselstreek vandaag

met video Giganti­sche drugsdump­ga­ten in de Achterhoek, spookver­haal of doemscena­rio? ‘Niet bij ons gevonden’

Grote gaten, mogelijk bedoeld om drugsafval in te lozen. Oost Gelre waarschuwt ervoor nadat er recent van dit soort kuilen gevonden zouden zijn in de regio. Maar bestaan deze drugsdumpgaten echt? Een zoektocht van ruim een week langs verschillende instanties en vele vragen verder denken we het antwoord te weten. Of toch niet?