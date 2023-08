Vrouwen mogen na 118 jaar eindelijk ook schieten in ‘mannenbol­werk’ schutterij

Schieten met schuttersfeesten, dat is bij veel schutterijen anno 2023 nog steeds een echt ‘mannending’. In Aerdt komt daar nu verandering in. Vrouwen mogen dit jaar voor het eerst in 118 jaar officieel onder de mast gaan staan. Er werd eerder al gesteggeld met de regels.