Kanoën op meanderen­de Berkel is genieten van serene rust zonder gettoblas­ters of whiskyon­der­zet­ters

In waterrijke provincies is het soms filevaren, maar kanovaarders in de Achterhoek hebben het iets gemakkelijker. Zij kunnen pareltjes uitkiezen waar grote boten niet kunnen varen. Zoals op de Berkel die van Duitsland naar de gemeente Berkelland stroomt. Op deze meanderende rivier waren zaterdag zo’n zestig kanovaarders van Ellewick naar Borculo onderweg.