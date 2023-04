Huis Landfort pronkt met pracht en praal: publiek mag komen smullen van het leven áchter de deuren

Uit in de regio Snarentove­naar Satriani laat gitaar spreken en vertoont kunsten in Muziekcen­trum Enschede

Hij leerde Steve Vai en Kirk Hammett (Metallica) de kneepjes van het vak. Vier decennia later is gitaarheld Joe Satriani nog steeds een vlammend voorbeeld voor talloze gitaristen. Volgende week vertoont hij zijn kunsten in Muziekcentrum Enschede.