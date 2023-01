Jansen Tegelwerken uit Varsselder twee jaar na doorstart alsnog failliet

Volgens curator Ruben Schuurman was Jansen Tegelwerken eind 2022 al gestopt met de activiteiten. De eigenaar heeft zelf het faillissement aangevraagd. ,,Er waren geen lopende klussen meer”, zegt Schuurman. ,,De eigenaar heeft zelf fysieke problemen. Bovendien had hij pech met het personeel dat hij in dienst had. Een aantal was langdurig ziek. Goede vervangers als tegelzetter kon hij niet vinden.”

Voort uit Jansen Terborg

Jansen Tegelwerken heeft een opmerkelijke geschiedenis. In 2017 verkocht de eigenaar het tegelzetbedrijf aan Jansen Terborg. Dat bouwbedrijf groeide in korte tijd door meerdere overnames in de regio. Onder meer bouwbedrijf Lankveld (in 2012 failliet) uit Silvolde en Helmink Woontechniek (failliet in 2016) uit Doetinchem kwamen in handen van Jansen Terborg.