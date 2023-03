Jongleurs en acrobaten knokken op promotiebeurs in de Achterhoek voor een boeking van hun act

Achterhoek Pride Maand krijgt vervolg: ‘Een maand lang vieren hoe kleurrijk en divers de Achterhoek is’

De Achterhoek Pride, een maand waarin gevierd wordt dat iedereen welkom is in de regio, krijgt een vervolg. ,,De eerste editie was een succes, daarom willen we het dit jaar nog grootser aanpakken”, zegt Kim Scholten.