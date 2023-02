Mannen pinnen met gestolen bankpas grote som geld in Terborg

‘Ben een roepende in de woestijn’: te weinig agenten en cellen voor de Achterhoek baren Boumans zorgen

Als er een vechtpartij is in het weekend, dan noteert politie de gegevens van de betrokkenen en kijkt ze de volgende ochtend of ze er nog iets mee kan doen. De vechtersbazen worden dan vaak niet opgepakt omdat er te weinig arrestantencellen zijn in de Achterhoek.

