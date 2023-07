Overlast door drank en drugs in Oude IJsselstreek kleiner dan in rest van Gelderland

Miljoenen kostende renovatie van sporthal­len begint in Hengelo

De sporthal in Hengelo wordt komende voorjaar aangepakt. De hal krijgt een nieuw ventilatiesysteem en wordt dusdanig verduurzaamd dat deze straks een A+++-energielabel heeft. Sporthal De Kamp in het dorp is de eerste in een reeks sporthallen in Bronckhorst die wordt aangepast naar de huidige eisen van de tijd.