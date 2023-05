Redelijk bewolkt weer in Oude IJsselstreek vandaag

Juridische strijd ten einde: leerlooier gaat stankbeper­ken­de maatrege­len nemen

Na jaren juridische strijd kan leerlooier Vitelco in Lichtenvoorde beginnen met het nemen van stank- en geluidsbeperkende maatregelen. ,,Eindelijk”, reageert Vitelco-directeur Twan de Bie. De vergunning die de gemeente eind oktober 2021 had afgegeven, is definitief geworden nu de buurt haar hoger beroep heeft ingetrokken.