Sluiting dreigt voor energieslurpende sporthal en zwembad Hoog-Keppel: ‘Rekening straks onbetaalbaar’

Noodkreet vanuit kapsalon in Varsseveld na verwoestin­gen in Turkije: ‘Familie dood of dakloos’

Alev Colak is, alsof het om een gewone werkdag gaat, in haar kapsalon aan de Spoorstraat in Varsseveld. ,,Maar ik ben hier niet om te knippen”, zegt de kapster van Turkse afkomst. ,,Ik ben hier om niet thuis te zijn. Thuis word ik gek.”

8 februari