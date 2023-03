Sommige volwassenen zijn zo ontspoord dat een week ‘Lentekriebels’ veel te kort is

Achterhoek bouwt al jaren minder; alleen Montfer­land en Doetinchem scoren goed

De woningbouw in de Achterhoek blijft al jaren achter bij de landelijke trend. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In tien jaar tijd is het aantal woningen in de Achterhoek gegroeid met ongeveer 7 procent. Landelijk is de groei 10 procent.