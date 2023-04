Sprinkhanen kan Loil zaterdag laatste zetje geven richting de kelder, Terborg en SC Meddo hebben mirakel nodig

Nina (11) overleed aan kanker, nu begint haar moeder hulpgroep voor kinderen die te maken hebben met de ziekte

De diagnose kanker zet je leven op de kop. Niet alleen voor de patiënt, zeker ook voor haar of zijn omgeving. In de Oost-Achterhoek is er aandacht voor kinderen die ermee te maken krijgen. Jong Oriolus is vanaf 12 april een feit.