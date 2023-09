Walter en Annemiek zijn nu samen, maar niet door ‘B&B vol liefde’: ‘Met partner is leuker’

Walter Spangenberg is een beroemdheid geworden dankzij B&B vol liefde. De eigenaar van het Franse natuurterrein Le Domaine Vert heeft een Achterhoeks verleden. Hij ging in Doetinchem naar de middelbare school en woonde later vijf jaar in de stad. ,,Ik vind het er gezellig en blijf er ook zeker komen.”