Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Oude IJsselstreek vandaag

met video Complete slaapkamer van Jan en Alie verhuist via Markt­plaats naar Openlucht­mu­se­um Arnhem

De jaren zestig-slaapkamer van Jan en Alie Wuestenenk uit Hengelo is nog altijd een plaatje. Met pijn in het hart zetten dochters Henrie Henriëtte en Mia en zoon Marnix het meubilair dan ook op Marktplaats nu hun ouders er geen gebruik meer van kunnen maken. Toen kwam er een telefoontje uit onverwachte hoek: ,,We zijn zo trots.’’