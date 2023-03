Verliezen geen optie voor Silvolde bij Moerse Boys

Er is Silvolde veel aan gelegen om zich rechtstreeks te handhaven in de vierde divisie. Of dat lukt is nog maar zeer de vraag, want de ploeg morste de afgelopen twee wedstrijden vijf punten tegen de concurrenten Hoogland (1-1) en Unitas’30 (4-3 verlies). Er moet nu ook weer helemaal naar beneden worden gekeken.