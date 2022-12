Weer auto in vlammen op, nu in Gendringen: al zes wagens in brand in twee maanden

Het is al de zesde autobrand in zo’n twee maanden tijd in de regio. Vorige week nog brandde een auto in Terborg uit, nadat eerder vier keer een wagen in Doetinchem in vlammen op is gegaan.



Die reeks begon in de avond en nacht van 26 op 27 oktober toen in Doetinchem auto’s in brand gingen aan de Montgomerystraat en een paar kilometer verderop, aan de Van Hogendorplaan. Na middernacht vloog ook een nog een busje aan de Zjoekowstraat in brand.



Op 12 december brandde opnieuw een auto uit in Doetinchem, dit keer aan de Kloosstraat. In alle gevallen was er verdenking van brandstichting, maar de de politie zei eerder geen aanwijzingen te hebben voor een verband.



Hoe de auto in Gendringen in brand is gevlogen, is onbekend.