indebuurt.nl Kermis tijdens Stadsfeest in Doetinchem: dit moet je weten

Tijdens het Stadsfeest van 1 tot en met 3 september in Doetinchem kun je op veel manieren genieten van de stad. Door te luisteren naar livemuziek of te feesten op een festival. Voor nóg meer feest en plezier moet je bij op kermis zijn. Wat, waar en wanneer? Hier vind je alle informatie over de kermis op het stadhuisplein.