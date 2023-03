Bewolkt weer waar lichte regen uit kan vallen in Ouder-Amstel

Opinie Wat merken wij nu van de overgang van staatsbe­drijf naar zelfstan­dig bedrijf in de 90's van NS?

In de jaren 90 privatiseerden we de NS van staatsbedrijf naar een zelfstandig bedrijf met de staat als enige aandeelhouder. Wat hebben we in Gouda hiervan gemerkt? Meer klantvriendelijkheid (destijds een van de argumenten van VVD-minister Jorritsma)? Handhaving loketten op veel stations? Onderhoud van stations en aanpassingen voor mindervalide burgers?