Dit is hoe de eerste teams uit Ouder-Amstel dit weekeinde speelden

VOETBAL TOTAAL Kampioenen en nacompeti­tie­clubs bekend en vrouwen vallen in bij SPV’81; lees hier alles over de laatste speelronde

Het is voorbij. Alle wedstrijden zijn gespeeld, alle kampioenen zijn bekend, net als de clubs die degraderen. De komende weken rest de nacompetitie, waar tal van regioclubs nog in actief zullen zijn. Zevenhoven en MMO voegden zich dit weekeinde nog toe aan het rijtje kampioenen. Lees hier alles over de laatste speelronde in het amateurvoetbal.