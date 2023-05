Dit is hoe de eerste teams uit Ouder-Amstel dit weekeinde speelden

VOETBAL TOTAAL DONK naar nacompeti­tie, Nieuwkoop staat voor histori­sche week en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Het belooft een historische week te worden voor Nieuwkoop. De derdeklasser kan dankzij een 4-0 zege op Stompwijk’92 komend weekeinde de titel grijpen en dan speelt de ploeg van trainer Boris van Es woensdag ook nog eens de bekerfinale. In Gouda was vreugde bij DONK, dat zich plaatste voor de nacompetitie. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.