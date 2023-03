Enorme prijsverschillen per gemeente voor invalidenkaart: dit betaal je in Ouder-Amstel

reageer Cafés weren jonkies met minimum­leef­tijd, goede zaak?

Wie 16 jaar is en voor het eerst wil uitgaan, krijgt het steeds moeilijker. Meerdere horecagelegenheden in het Groene Hart hebben een minimumleeftijd ingevoerd. Wat vindt u: is dit een goed initiatief, of dreigt de beginnende stapper tussen wal en schip te vallen?