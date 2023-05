FC Amsterdam JO15-1 verslaat Purmersteijn JO15-1

Verfsta­king bij fabrikant van Histor breidt uit naar Uithoorn, Amsterdam staat op de nominatie

De vijftig werknemers van verffabriek PPG (Sigma, Histor, Rambo) in Uithoorn hebben dinsdagochtend het werk neergelegd. Hun collega’s in Tiel deden dat maandag al. Ook in de fabrieken van de Amerikaanse verfgigant in Amsterdam dreigen acties.