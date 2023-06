Helder weer in Ouder-Amstel vandaag

Na brand is er geen plek voor theateruit­voe­rin­gen in Mijdrecht, dat moet nu veranderen vindt deze partij

De Ronde Venen moet een echt theater krijgen. Als het geen apart gebouw wordt, dan bijvoorbeeld door de raadzaal in het nieuwe gemeentehuis multifunctioneel te maken. Een petitie die dit weekeinde is opgezet door PvdA/GroenLinks is tot nu toe 135 keer getekend.