Heldere tot licht bewolkte dag in Ouder-Amstel

Verzakte brug per direct afgesloten voor al het gemotori­seer­de verkeer: ‘Voordat er grote ongelukken gebeuren’

De betonnen brug op de Demmerik in Vinkeveen, ter hoogte van nummer 94, is flink verzakt. De gemeente vindt het te risicovol om mensen over de brug heen te laten rijden en sluit deze per direct af voor al het gemotoriseerde verkeer.