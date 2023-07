Geen ‘borden­blind­heid’ meer: overbodige verkeers­bor­den weggehaald op vernieuwde Bovendijk

De opgeknapte Bovendijk in Wilnis is weer open. Bijzonder is dat deze weg nu is ontdaan van overbodige verkeersborden. Door het aanbrengen van drempels is de weg veiliger geworden, stelt de gemeente.