Regenbuien, maar soms ook zon in Ouder-Amstel vandaag

Baambrugge behoudt tóch zijn enige dorpswin­kel: ‘Als we break even kunnen draaien, zijn we al heel blij’

Het is gelukt. Baambrugge behoudt zijn dorpswinkel. Met dank aan zijn inwoners. Het streven is dat de nieuwe super Henks op 1 oktober de deuren opent. ,,Het was nog even spannend.”