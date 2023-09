indebuurt.nl Tobias is freerunner in Amsterdam en springt over allerlei gebouwen

Tobias Roest (21) is freerunner in Amsterdam. Hij springt van gebouw naar gebouw en gebruikt muren in de stad als zijn sporttoestellen. Zijn video over een sprong van een brug in Amsterdam-Oost ging afgelopen zomer viral op TikTok. Maar dat is niet het enige filmpje dat je kunt bekijken van deze waaghals. Wees gewaarschuwd: don’t try this at home!