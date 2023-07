Zware regenbuien, maar soms ook zon in Ouder-Amstel vandaag

indebuurt.nl Uittip! Met je voeten in het zand film kijken in Amsterdam-Noord

Het is zomer! Tijd om lekker veel buiten de deur te ondernemen. Wat dacht je van dinsdagavonden film kijken in de buitenlucht? Lekker op een zitzak, ligbed en eventueel met een deken, maar zeker met een drankje in je hand en je voeten in het zand.