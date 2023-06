Bewolkte dag in Oudewater

Simon den Braber zesde op NK Standaard Mannen: ‘Je moet in een split second beslissen of je het wel of niet doet’

Simon den Braber zat constant bij de voorsten tijdens het NK Standaard Mannen in en rond de Willem-Alexander roeibaan in Zevenhuizen. Dat werd zaterdag beloond met zijn eerste toptienplek op een NK voor senioren. Hij was tevreden met zijn eigen zesde plek, zijn bronzen plak bij de Beloftes én de zege van zijn team TriMates in de derde teamcompetitiewedstrijd.