De beroemde tupperwareparty heeft een opvolger: de plotterwareparty

indebuurt.nl Deze highlights van Festival de Verwonde­ring wil je niet missen

Het festivalseizoen gaat in Gouda gewoon nog even door! Van 14 tot en met 16 september is het drie dagen feest in de binnenstad tijdens Festival de Verwondering. Straattheater, muziek en brullende wezens: het programma zit bomvol leuke activiteiten. Wat je écht niet mag missen? Dit zijn de highlights.