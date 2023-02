Deze basisschool stopt met regulier onderwijs en gaat alleen nog lesgeven aan hoogbegaafde kinderen

Dat heeft het bestuur van de school besloten omdat het aantal leerlingen steeds kleiner wordt. De Schakels zit nog wel boven de opheffingsnorm van 67 leerlingen, maar heeft naast drie klassen voor hoogbegaafde kinderen slechts twee klassen met regulier onderwijs.

,,Met zo weinig kinderen is de ontwikkeling niet optimaal. Er zijn dan bijvoorbeeld niet genoeg leeftijdsgenootjes. We zijn nu met ouders aan het overleggen wat voor ieder kind het meest passend is. Voor sommige kinderen is HB-onderwijs simpelweg niet nodig. Met hen zijn we aan het kijken voor een andere school”, vertelt Liesbeth Augustijn van Stichting Onderwijs Primair, dat naast De Schakels nog 15 openbare basisscholen in de regio onder zich heeft.

Neutraal

In Oudewater zijn naast De Schakels nog vier basisscholen te vinden: De Immanuelschool (protestants), Klavertje 4 (openbaar Jenaplan), Jozefschool en Mariaschool (beide katholiek). ,,De Klavertje 4 is natuurlijk een school met bijzonder onderwijs, maar het is wel een openbare school net als De Schakels. Kinderen kunnen ook hierheen als ouders graag neutraal onderwijs voor hun kind willen”, aldus Augustijn.

Als het gaat om HB-onderwijs heeft De Schakels wél een regiofunctie. ,,Daarom is het belangrijk dat dit wel blijft bestaan”, vindt Augustijn. ,,De helft van de kinderen komt uit Oudewater, de rest komt van daarbuiten. We komen waarschijnlijk niet aan voldoende leerlingen, maar doordat we een regiofunctie hebben kunnen we ontheffing aanvragen.”

Daarmee blijft De Schakels bestaan, in tegenstelling tot de andere school in de gemeente van Stichting Onderwijs Primair. De Goejanverwelleschool in Hekendorp moest afgelopen zomer sluiten wegens een tekort aan leerlingen.

