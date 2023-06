Deze schrijver heeft een bijzondere band met ‘wereldstad’ Oudewater (en kreeg er zelfs een straatnaam)

Kritiek op Chiara (12), die als meisje Pietje Bell speelt: ‘Peter Pan werd in 1904 al geacteerd door een vrouw’

Dat de hoofdpersoon in de nieuwe theatervoorstelling Pietje Bell door een meisje wordt gespeeld, levert kritiek op. Maar in het theater is het spelen van een mannenrol door een vrouw of andersom de normaalste zaak van de wereld. ,,Peter Pan werd in 1904 al gespeeld door een vrouw.”