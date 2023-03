Dit is hoeveel mensen uit Oudewater mogen stemmen voor Provinciale Staten

Zuidplas heeft te weinig stembureau­me­de­wer­kers voor verkiezin­gen, zet in uiterste geval ambtenaren in

In het uiterste geval zet Zuidplas ambtenaren in als blijkt dat die gemeente onvoldoende stembureaumedewerkers heeft voor de Provinciale Statenverkiezingen. In Gouda en Waddinxveen hebben zich voldoende vrijwilligers gemeld.