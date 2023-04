Dit is hoeveel ton afval de gemeente Oudewater produceert

Waterte­kort dreigt woningbouw in provincie Utrecht te blokkeren: ‘Onzeker of we genoeg kunnen leveren’

Voor duizenden huishoudens in de provincie Utrecht dreigt op hete zomerdagen een druppende kraan. Om dit te voorkomen én het huidige tekort te herstellen, wil Vitens extra water oppompen. En dat heeft ook effect op de woningbouw. ,,Het is lang niet zeker dat we genoeg water kunnen leveren voor alle nieuwe woningen.”