Eind goed al goed: Marynte (9) die verjaardagsmaal zag stuk lopen, krijgt nu alsnog gratis sushi

Feestmaal­tijd jarige Marynte (9) valt in duigen door sushi­restau­rant dat niet levert: 'Ineens verdwenen'

Al jaren bestelt Woerden en omgeving met veel plezier sushi bij restaurant Sensei Sushi in de Rijnstraat. Sushi bestellen kan er nog steeds, maar het eten komt sinds anderhalve week niet meer aan. De zaak is gesloten, maar houdt de website nog in de lucht. Hoe kan dit?