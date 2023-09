Ellen doet mee aan de Verspillingsvrije Week: ‘Hoeveel voedsel verspil ik eigenlijk?’

terugblik Op Paulina’s dag zijn we achter het ‘geheim van Haastrecht’ gekomen: dit zit erin..!

De spanning stijgt in Haastrecht. Het stadje telt af naar het grote moment waarop eíndelijk, na 100 jaar, onthuld wordt wat er in het geheimzinnige pakketje van de rijke burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet zit. Wat er in het pakketje zit: een dagboek!