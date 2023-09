Ellen neemt de proef op de som en doet mee aan de Verspillingsvrije Week: ‘Dat moet ik ook kunnen’

Puffen van de hitte voor lopers Singelloop, die vandaag vroeger van start zijn gegaan

Het tweede onderdeel van de singelloop in Gouda is van start. Het hele weekend is Gouda in de ban van het hardlopen. Vanwege de hitte is de loop van vandaag vervroegd. Voor iedereen die thuis onder de airco zit, of met de voetjes in het water, willen wij graag het evenement op een rijtje zetten.