Daphne tatoeëert wenkbrau­wen: 'doe je het verkeerd dan kijkt iemand chronisch verdrietig'

Van die zwarte balken boven de ogen of juist een ieniemienie–lijntje. Dat zijn wenkbrauwen waar Daphne Bom de kriebels van krijgt. De Woerdense is specialist in het zetten van permanente make-up. ‘Dit vak doe je er niet even bij, het is een specialisme.’