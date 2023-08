Ernstige zorgen juweliers over inbraken: ‘Moet je die zaak kapot laten slaan door een paar jochies?’

,,Het is de vraag: wie is de volgende?” Juweliers en zilversmeden in Schoonhoven maken zich ‘ernstig zorgen’ na twee kraken in een halfjaar tijd. Ze trekken aan de bel bij burgemeester Pauline Bouvy-Koene. ,,Rikkoert bestaat 140 jaar, moet je dat bedrijf kapot laten slaan door een paar jochies?”