In Oudewater helder weer vanochtend

Als kind graaft Miriam deeltjes van kleipijp op, pas nu ontdekt ze de pijnlijke waarheid hier achter

Als kind graaft Miriam Piña (72) deeltjes van de ene na de andere Goudse kleipijp op in haar tuin op Aruba. Pas tientallen jaren later ontdekt ze de pijnlijke waarheid achter de vondsten. De in Gouda gemaakte kleipijpen dienden als betaalmiddel in de trans-Atlantische slavenhandel.