Kans op lichte regen in Oudewater vanochtend

In Lopik gaat het slecht met de voorzienin­gen, maar vinden de inwoners dat ook?

De bereikbaarheid van de voorzieningen in Lopik is verslechterd, zo blijkt uit cijfers van het CBS Grote vraag: voelen inwoners van de dorpen in de gemeente dat ook zo? ,,Ach, dit is een dorpje dus is er geen bioscoop, restaurant en trambaan.’’