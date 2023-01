Kinderen springen om te merken hoe stevig deze oude brug is (en leren hoe belangrijk deze is!)

Holocaust herdenking in Gouda vindt dit jaar plaats op station

Het is de plek waar voor een grote groep Gouwenaars tijdens de Twee Wereldoorlog hun laatste reis begon. Het station van Gouda. ,,Een reis die, via Amsterdam en Westerbork, voor velen zou eindigen in een van de vernietigingskampen zoals Auschwitz”, aldus Gouda.

25 januari