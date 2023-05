Lekker weer in Oudewater vandaag

Insluipers stelen sieraden van senioren terwijl ze slapen, politie onderzoekt verband met lekkage

In seniorencomplex Geerestein in Ouderkerk aan den IJssel is ingebroken in verschillende woningen. De politie onderzoekt of er een verband bestaat met de grote waterlekkage die een week eerder plaatsvond in het gebouw aan de Burgemeester Neetstraat.