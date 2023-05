Lekker weer in Oudewater vandaag

Renovatie Huis te Jaarsveld nog in volle gang, maar deuren vaker open voor publiek: ‘Hoort bij het dorp’

Huis te Jaarsveld is op weg weer de rijksmonumentale buitenplaats in volle glorie te worden die hij ooit was. Klaar is de grootscheepse renovatie na drie jaar nog niet. ,,Maar het is tijd de buitenplaats naar buiten te presenteren en vaker voor het publiek toegankelijk te maken’’, zegt eigenaar Joris Huijsmans, die het landgoed met veel achterstallig onderhoud vijf jaar geleden heeft gekocht.