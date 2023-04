Leuke herinneringen ophalen aan dorpsschooltje: juf kwam elke dag op Solex

Energierekening Marcel: ‘Ons stroomver­bruik was de afgelopen jaren hoog door de opblaasba­re jacuzzi’

Marcel Stokvis (45) uit Schinveld heeft geen slimme meter, daar ziet hij de meerwaarde niet van in. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.